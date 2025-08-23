На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

Аналитик Замалеева: доходность вкладов начнет падать из-за ослабления рубля
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Доходность рублевых вкладов вскоре начнет снижаться в связи с ослаблением национальной валюты. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, вкладчикам следует присмотреться к альтернативным вариантам вложения средств. Аналитик отметила, что российской экономике не грозит девальвация, но рубль постепенно ослабевает, а Центральный банк планирует и дальше снижать ключевую ставку. Из-за этого проценты по вкладам упадут.

«До конца года средняя доходность, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5% годовых», — рассказала Замалеева.

Она утверждает, что данные показатели все еще выше официальной инфляции, поэтому часть средств все же имеет смысл хранить на депозитах.

Аналитик посоветовала диверсифицировать накопления, разместив часть средств в облигациях федерального займа и надежных корпоративных ценных бумагах, чтобы защититься от потенциальных колебаний рубля и сохранить доходность.

20 августа кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что осенью курс доллара поднимется до 85-90 рублей, евро — 95-100 рублей, юаня – 11,5-12 рублей.

Ранее ученая рассказала, как защитить сбережения в 2025 году.

