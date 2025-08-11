Отец Маска рассказал, зачем СМИ на Западе создают проблемы для России

СМИ в западных странах предпринимают попытки усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на глобальной политической арене. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Он отметил, что средства массовой информации преподносят те или иные события так, как им хочется.

«А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они (западные СМИ — «Газета.Ru») хотят усложнить ей положение», — отметил мужчина.

10 августа Эррол Маск выразил уверенность, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могли бы установиться дружеские отношения.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле уже подтвердили эту информацию. Главы двух государств планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что они обговорят такие предложения, как отказ Украины от вступления в НАТО и обмен территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отец Илона Маска сообщил, что хочет посетить новые регионы России.