На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Маска рассказал, зачем СМИ на Западе создают проблемы для России

Эррол Маск: западные СМИ пытаются усложнить положение России, боясь конкуренции
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

СМИ в западных странах предпринимают попытки усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на глобальной политической арене. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

Он отметил, что средства массовой информации преподносят те или иные события так, как им хочется.

«А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они (западные СМИ — «Газета.Ru») хотят усложнить ей положение», — отметил мужчина.

10 августа Эррол Маск выразил уверенность, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могли бы установиться дружеские отношения.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле уже подтвердили эту информацию. Главы двух государств планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что они обговорят такие предложения, как отказ Украины от вступления в НАТО и обмен территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отец Илона Маска сообщил, что хочет посетить новые регионы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами