Стало известно, скольким россиянкам никогда не дарили ювелирные украшения

Более 60% опрошенных россиянок никогда не получали золото и бриллианты в подарок
Илья Наймушин/РИА Новости

Более 60% опрошенных россиянок никогда не получали золото и бриллианты в подарок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ювелирной сетью «585 Золотой» (есть у «Газеты.Ru»).

35% когда-либо дарили ювелирку, из них 7% –– регулярно. Чаще всего украшения получали или дарили миллениалы 1981–1996 года рождения (34%) и представители поколения Х 1964–1980 года рождения (31%).

Более половины опрошенных россиянок (64%) в целом положительно относятся к ювелирным украшениям как подарку себе и близким. Только 12% не хотят получать либо дарить их.

В вопросе, кто должен дарить ювелирку, мнения респондентов разделились. Большинство миллениалов (67%), представителей поколения Х (76%) и бумеров 1943–1963 года рождения (71%) считают, что подарок должен быть инициативой партнера либо родственника мужского пола. У зумеров 1997–2012 года рождения мнение иное: 42% хотят получить ювелирку от друзей, треть (34%) –– от коллег по работе. То есть зумеры не воспринимают украшения как особенный подарок, который может дарить исключительно близкий человек. Такая традиция для поколения Z в прошлом, так как они больше опираются на собственные потребности и чувства, а не на стереотипы предыдущих поколений. Также только 2% зумеров сами покупают себе украшения.

Вообще, традиция баловать себя украшениями оказалась не сильно развитой у всех поколенческих групп. Только 15% россиянок дарят сами себе украшения, чаще всего это встречается у представителей поколения Х (23%) и бумеров (17%). Самые распространенные причины отказа от покупки себе драгоценности — нежелание тратить деньги на себя (82%), потребность получить украшение в подарок (77%) и желание купить себе что-то более бюджетное и не тратиться на дорогостоящее (61%). Можно предположить, что традиционно ювелирку именно дарят, поэтому россиянки привыкли к такому формату получения украшений.

Эту гипотезу подтверждает тот факт, что 84% респондентов не отказались бы от дорогого подарка, если бы его преподнес близкий человек. Большинство хотят получить его от любящего партнера (53%), 35% – от родственника, 10% – от друзей, и только 2% россиянок вообще без разницы, от кого получать ювелирку.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиянок.

Ранее россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его в кроссовках, и попался на таможне.

