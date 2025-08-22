Пиарщика «Герофарма» оштрафовали за рекламу препарата от диабета

Управление ФАС по Московской области привлекло к административной ответственности руководителя отдела по связям с общественностью фармацевтической компании «Герофарм». Штраф составил 10 тыс. рублей, пишет Telegram-канал «Без рецепта».

Санкция связана с нарушением законодательства о рекламе в части продвижения рецептурного препарата «Семавик». Ранее антимонопольное ведомство уже применило меры к самому «Герофарму» после выявления факта рекламирования препарата в ходе гала-концерта «Новая волна — 2024» и гала-ужина журнала Hello! в Олимпийском парке Сочи.

Ответственным должностным лицом за допущенные нарушения признан руководитель PR-направления компании. Согласно информации о структуре «Герофарма», коммуникационным блоком руководит Евгения Доморощенкова.

Показаниями к применению «Семавика» могут быть сахарный диабет второго типа, также его могут назначать для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков второго типа.

Ранее у производителя аналога Ozempic резко выросла выручка.