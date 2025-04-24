У производителя аналога Ozempic резко выросла выручка

Фармацевтическая компания «Промомед», получившая принудительную лицензию на семаглутид и активно развивающая линейку препаратов для терапии сахарного диабета, раскрыла финансовые результаты за 2024 год. По международным стандартам выручка компании выросла на 35,4% и достигла 21,4 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Без рецепта».

Скорректированная чистая прибыль по МСФО составила 4 млрд рублей (+21,6%). Рентабельность по EBITDA, по заявлению компании, превысила ожидания и достигла 38%.

Однако показатели по российским стандартам (РСБУ) рисуют иную картину. Согласно Rusprofile, выручка компании по-прежнему — «по нулям», а прибыль хоть и выросла на 83%, остается отрицательной: минус 69 млн рублей. Также увеличиваются дебиторская задолженность и чистый долг, несмотря на состоявшееся IPO.

В примечаниях к финансовой отчетности зафиксировано, что компания дважды задним числом меняла условия платежей по крупным контрактам: с 300 до 700 дней для дебиторки на 2,9 млрд рублей и с 240 до 400 дней — для еще 2,1 млрд рублей. При этом прибыль была признана, а деньги от дистрибьюторов — нет.

«Промомед» производит такие лекарства от сахарного диабета, как «Квинсента», «Энлигрия», «Велгия» и «Редуксин». Семаглутид — это активное вещество, которое изначально применялось для лечения сахарного диабета второго типа, а потом внезапно ворвалось в мир похудения. Он входит в состав таких известных препаратов, как Ozempic, Wegovy и российских аналогов — «Квинсенты» и «Энлигрии».

Ранее сообщалось, что у производителя «Галоперидола» резко упала прибыль.