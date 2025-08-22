Рублю предрекли укрепление в конце августа

⁠На следующей неделе курс доллара опустится до 79–81 рубля, евро — 93–95 рублей, юаня — 11,05–11,25 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Полагаем, что на будущей неделе девальвационное движение в рубле возьмет паузу, возможны даже краткосрочные импульсы укрепления ниже 80 рублей по доллару и под 11,1 рубля по юаню из-за прохождения через пики налогового периода 25 и 28 августа. Повлиять на силу рубля также могут геополитические новости. Так, в случае достижения договоренностей о встрече на высшем уровне по линии Россия — Украина все рублевые активы получат поддержку. В целом же фундаментальные факторы смещаются не в пользу рубля — ключевая ставка снижается и в сентябре, вероятно, опустится до 16%, импорт и спрос восстанавливаются, профицит платежного баланса снижается, госрасходы остаются высокими», — отметил Шепелев.

По его словам, в этих условиях локальная поддержка со стороны налогового периода и возможный позитив в геополитике скорее всего смогут только временно сдержать ослабление рубля.

21 августа курс доллара превышал 80 рублей, евро — 93 рубля, юаня — 11,1 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 20–25%, европейская — на 20–21%, китайская — на 27–28%.

Ранее россиян предупредили об ослаблении рубля осенью.