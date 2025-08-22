На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рублю предрекли укрепление в конце августа

Финансист Шепелев: курс доллара упадет до 79 рублей в конце августа
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

⁠На следующей неделе курс доллара опустится до 79–81 рубля, евро — 93–95 рублей, юаня — 11,05–11,25 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Полагаем, что на будущей неделе девальвационное движение в рубле возьмет паузу, возможны даже краткосрочные импульсы укрепления ниже 80 рублей по доллару и под 11,1 рубля по юаню из-за прохождения через пики налогового периода 25 и 28 августа. Повлиять на силу рубля также могут геополитические новости. Так, в случае достижения договоренностей о встрече на высшем уровне по линии Россия — Украина все рублевые активы получат поддержку. В целом же фундаментальные факторы смещаются не в пользу рубля — ключевая ставка снижается и в сентябре, вероятно, опустится до 16%, импорт и спрос восстанавливаются, профицит платежного баланса снижается, госрасходы остаются высокими», — отметил Шепелев.

По его словам, в этих условиях локальная поддержка со стороны налогового периода и возможный позитив в геополитике скорее всего смогут только временно сдержать ослабление рубля.

21 августа курс доллара превышал 80 рублей, евро — 93 рубля, юаня — 11,1 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 20–25%, европейская — на 20–21%, китайская — на 27–28%.

Ранее россиян предупредили об ослаблении рубля осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами