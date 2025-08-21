Россиян поймали на скрытом поиске работы

Скрытый поиск работы — распространенная практика среди россиян, рассказал «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, основное преимущество скрытого поиска — сохранение финансовой безопасности и возможность в спокойном режиме оценивать потенциальные карьерные возможности. Пока человек ищет новое место, он продолжает получать зарплату, что позволяет не соглашаться на первое попавшееся предложение, пояснил эксперт. Это особенно важно, когда нет гарантии, что подходящая вакансия найдется быстро.

«Более того, сохраняя работу, соискатель остается в более выигрышной позиции на переговорах: у него есть время сравнить условия, обдумать предложения и даже использовать их как аргумент для повышения зарплаты на нынешнем месте. В такой ситуации можно не торопиться с принятием решения и избежать давления, которое может возникнуть в процессе поиска новой работы. Главное — вести переговоры конструктивно: четко формулировать ожидания, подкрепляя их конкретными достижениями и рыночными данными, сохранять профессиональный тон без ультиматумов и обсуждать не только зарплату, но и другие условия работы. Даже если сразу не получится договориться, такой подход часто приводит к более выгодным условиям в перспективе», — отметил Семеренко.

Однако он предупредил, что скрытый поиск работы сопряжен и с определенными рисками, поэтому важно действовать аккуратно, сохраняя профессиональную репутацию и избегая ненужных конфликтов. По словам эксперта, если текущий работодатель узнает о поисках сотрудника, это может привести к разногласиям, потере доверия или даже досрочному расторжению договора. В некоторых компаниях руководство крайне негативно воспринимает подобные инициативы сотрудников, подчеркнул Семеренко.

Еще одна опасность — эмоциональное напряжение и выгорание. По мнению эксперта, необходимость совмещать текущую работу с активным поиском нового места, готовиться к собеседованиям и при этом скрывать свои действия от коллег может привести к выгоранию и снижению продуктивности. Также Семеренко призвал учитывать репутационные риски: в узких профессиональных кругах информация распространяется быстро, и утечка сведений о поиске работы может повлиять на будущие карьерные перспективы.

«Бывают случаи, когда кандидата исключают из кадрового резерва компании или перестают рассматривать на внутренние повышения, узнав о его планах.

Чтобы снизить негативные последствия, тщательно взвешивайте все «за» и «против» нового предложения. Оценивайте не только зарплату, но и условия, коллектив, нагрузку и перспективы — это убережет от импульсивного шага и поможет принять оправданное решение», — заключил эксперт.

