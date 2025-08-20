Лидер Cream Soda запатентовал название группы

В Роспатенте 20 августа зарегистрировали товарный знак «Cream Soda» — до 2034 года им будет обладать сооснователь музыкального коллектива Илья Гадаев. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Исключительные права на бренд до 2034 года будут принадлежать сооснователю музыкального коллектива Илье Гадаеву. Заявка на регистрацию товарного знака была подана в июне прошлого года.

Товарный знак можно использовать для создания аудио и видео, изготовления ювелирных изделий и бижутерии, часов, канцелярии, сумок, бумажников, чемоданов, посуды, одежды и нижнего белья, игрушек и других товаров», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что также под товарным знаком «Cream Soda» правообладатель сможет оказывать услуги по производству фильмов и телепрограмм, организации различных шоу, концертов, обучению в сфере музыки и развлечений.

Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Успех коллективу в 2017 году принес сингл «Volga». Второго основателя группы Дмитрия Свиргунова не стало 20 марта 2023 года на 36-м году жизни — он провалился под лед на Волге.

Ранее стало известно, что в России хотят зарегистрировать бренд «Встреча на Аляске».