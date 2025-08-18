В России хотят зарегистрировать бренд «Встреча на Аляске»

Московский бизнесмен Алексей Вотолевский подал заявку в Роспатент на бренда «Встреча на Аляске», под которым можно будет выпускать канцелярию, продукты питания и алкоголь. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Московский предприниматель Алексей Вотолевский подал документы на регистрацию товарного знака «Встреча на Аляске». Заявка поступила в Роспатент 15 августа, за два дня до переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. В документе расписаны возможные варианты использования товарного знака. В случае успешной регистрации под брендом «Встреча на Аляске» можно будет выпускать канцелярию, игрушки, спортивный инвентарь, а также продукты питания: консервы, закуски, корн-доги, сосиски, лапшу, чизбургеры, торты, чай и другие товары. Также в честь саммита можно будет назвать водку, виски, вино, ликер, джин и другие алкогольные напитки», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что Вотолевский является учредителем компаний «Веста» (Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения), «Авд Продакт» (производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки) и «Дакдариноф» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

Ранее в Ставрополе захотели зарегистрировать бренд водки «Лабубу».