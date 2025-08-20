Сбер запустил дружелюбные уведомления для клиентов

Сбербанк представил новую функцию — дружелюбные уведомления, которые приходят в неформальном и позитивном стиле. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

По данным исследования банка, каждый второй клиент предпочитает получать сообщения именно в таком формате.

Вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов отметил, что клиенты ежедневно получают множество уведомлений о переводах, зачислениях зарплат и пенсий, покупках и других операциях.

«Обычно это лаконичные, сухие фразы, где есть номер карты, сумма, баланс. Мы решили подарить людям положительные эмоции и поднять настроение даже в таких рутинных вещах, как списание средств за покупку или перевод коллеге», — сказал он.

Для определения предпочтений клиентов банк протестировал 10 различных стилей уведомлений в фокус-группах. Большинство участников выбрали позитивный стиль, который теперь используется в текстах новых сообщений.

«Еще одной нашей новой фишкой стал уникальный стиль СберКот — уверен, у него тоже найдется немало поклонников среди людей всех возрастов», — добавил Круглов.

Разработка новых вариантов сообщений началась в январе текущего года. Специалисты Сбера создали тексты для 15 самых популярных операций, которые составляют 80% всех уведомлений. Примеры новых сообщений: «Радость! Зарплата пришла», «Деньги прилетели от…», «Перевели деньги со скоростью света», «Упс! Не хватает денег для покупки». С момента запуска услугой воспользовались уже 1 млн раз.

На основе обратной связи сотрудники Сбера совместно с нейросетью GigaChat разработали около 500 вариантов дружелюбных сообщений для разных операций. Также был создан стиль СберКот, который пользуется популярностью у пользователей всех возрастов.

Подключить дружелюбные уведомления можно в приложении СберБанк Онлайн. На выбор доступны три варианта: «Стандарт», «Позитив» и «Кот». Функция бесплатна, а изменить настройки можно в любой момент.