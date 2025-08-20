На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Живу на карточку жены»: Бари Алибасов признался в трехмиллионном долге

Албисов-младший рассказал, почему задолжал налоговой 3 млн рублей
close
Инстаграм @barialibasovjr

Предприниматель Бари Алибасов, сын продюсера и заслуженного артиста России, признался, что задолжал налоговой 3 млн рублей. В беседе с 360.ru он рассказал, что это произошло случайно в ходе продажи гостиницы в Калининграде, а также назвал себя официально нищим человеком.

По словам Алибасова, гостиница, которую он выставил на продажу, размещалась в жилфонде, причем по закону, если владелец числился таковым в течение трех лет, то платить налог с суммы продажи ему не нужно. Решаясь на сделку, предприниматель думал, что три года истекли, и 13% платить не придется.

«Продал за 22 миллиона рублей за день, оказывается, до этого. То есть оформляли, я думал, три года прошло и все отлично. И вот я попал на 13% от 22 миллионов», — признался Алибасов.

По его словам, он уже написал обращение в налоговую с просьбой снизить сумму долга, так как не хочет платить 3 млн рублей из-за того, что сделка была оформлена на один день раньше трехлетнего срока владения. Также бизнесмен заверил, что сам практически не имеет денег и живет на банковские карточки своей супруги.

«У меня просто кнопочный телефон, в соцсетях не сижу и сам официально нигде не работаю, поэтому я официально нищий», — заявил сын артиста.

При этом он добавил, что вне зависимости от этого статуса в случае, если его обяжут уплатить долг, он это сделает, так как считает себя законопослушным гражданином.

Напомним, в мае сообщалось, что Алибасов-младший женился в десятый раз. Его избранницей стала шахматистка по имени Арина, которая пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Пара сблизилась, вспомнил сын Алибасова, во время игры в шахматы. Арина и Бари Алибасовы узаконили свои отношения, когда девушка находилась на седьмом месяце беременности. Сейчас они уже растят общую дочь Эмилию. Наследник продюсера уверяет, что это «100% последний брак».

Ранее 78-летний Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами