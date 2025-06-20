78-летний Бари Алибасов отказался от музыки ради модного кафе у дома

Сын Бари Алибасова Бари рассказал «Абзацу», что продюсер отказался от карьеры в музыкальном бизнесе ради семейного кафе.

«Все пучком у него. Они же открыли кафешку вместе с женой напротив дома. Он сейчас почувствовал себя модным ресторатором. Возвращаться к музыке не планирует», — заявил сын продюсера.

Алибасов — младший опроверг недавнюю новость о том, что 78-летний создатель группы «На-На» срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. До этого Telegram-канал Mash заявлял, что у продюсера якобы выявили проблемы с нервами на сердце.

«Лена (жена Бари Алибасова — «Газета.Ru») когда там что-то критичное, мне звонит. Вот сегодня не звонила, значит, все норм», — уверил Алибасов — младший.

В начале июня продюсер Сергей Дворцов заявлял, что виделся с Алибасовым семь-восемь месяцев тому назад на закрытом мероприятии. Коллега, уверял Дворцов, выглядел «довольно-таки хорошо».

Дворцов не исключил, что с того момента Алибасову стало хуже — якобы именно из-за плохого самочувствия продюсер не был на прощании с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым.

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