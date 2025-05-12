Бари Алибасов — младший женился в десятый раз: «Было похоже на изнасилование»

Сын Бари Алибасова Бари заявил, что женился в десятый раз на шахматистке Арине

Сын продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов — младший раскрыл на программе «Звезды сошлись» на НТВ, что женился в десятый раз.

«Я сначала ей предложил: давай ребенка сделаем, а потом посмотрим, женимся или нет. Это очень важно», — заявил сын продюсера.

Избранницей Алибасова-младшего стала шахматистка по имени Арина, которая пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Пара сблизилась, вспомнил сын Алибасова, во время игры в шахматы.

«Это [игра] было похоже на настоящее изнасилование. Я почувствовал себя использованным. И я начал вынашивать план мести», — признался Алибасов-младший.

Арина и Бари Алибасовы узаконили свои отношения, когда девушка находилась на седьмом месяце беременности. Сейчас они уже растят общую дочь Эмилию. Наследник продюсера уверяет, что это «100% последний брак».

В октябре 2024 года стало известно, что сын Бари Алибасова станет отцом во второй раз. У Бари Алибасова — младшего есть дочь Амелия от продюсера Виолетты Гришиной. Предприниматели развелись в 2020 году. В 2023-м Алибасов-младший сообщил, что его бывшая жена переехала с дочерью в Дубай строить маркетинг в одном из крупнейших агентств по продаже недвижимости.

Ранее Кудрявцева вспомнила, что дорогую свадьбу оплатил ее муж.