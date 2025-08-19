«Роснефть» обновила более 700 своих автозаправочных станций

«Роснефть» в рамках масштабной программы обновила более 700 своих АЗС в 35 регионах России, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг является одним из приоритетов компании.

На автозаправочных станциях в рамках программы обновляется дизайн. Также компания расширяет сервисы, среди которых кафе под брендом «Зерно». Кроме того, «Роснефть» на АЗС внедряет фудтраки.

В компании планируют, что к концу 2025 года каждая третья АЗС «Роснефти» будет иметь обновленный вид и расширенный спектр услуг.