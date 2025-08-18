Малый бизнес попросил Минфин заменить штрафы за ряд налоговых нарушений

Деловое объединение «Опора России», защищающее интересы малого и среднего бизнеса, направило письмо в Минфин с просьбой заменить штрафы за ряд налоговых нарушений на предупреждения. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Исполнительный директор организации Андрей Шубин обратился с этим предложением к директору департамента налоговой политики Данилу Волкову. В письме указано, что в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы предусмотрена замена штрафов на предупреждения за отдельные нарушения, однако эта норма пока не была подготовлена и официально принята. По мнению «Опоры России», введение таких предупреждений позволит избежать чрезмерного наказания за незначительные нарушения, например, за несвоевременную сдачу декларации при полном соблюдении налоговых обязательств.

В организации считают, что предупреждение мотивирует предпринимателей исправлять ошибки и предотвращать их повторение, что, в свою очередь, повысит налоговую дисциплину и снизит число споров с налоговыми органами, разгружая суды. Применяться предупреждения могут только в случае первичных нарушений, которые не угрожают общественному порядку.

Шубин пояснил, что предложение связано с налоговыми новациями для МСП, вступившими в силу с начала года. В частности, с 2025 года бизнес, впервые перешедший на НДС, не будет подвергаться штрафам. Он отметил, что аналогичную меру можно распространить и на другие статьи, касающиеся отчетности и технических ошибок.

