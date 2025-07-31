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Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам

Путин подписал закон о взыскании налоговиками долгов во внесудебном порядке
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Российские налоговики получили право взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Закон будет регулировать физических лиц, которые не выступают в качестве индивидуальных предпринимателей. Взыскание возможно, если сумма задолженности не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор, решение принимается через суд.

В документе речь идет также о взыскании страховых взносов, пеней и процентов, которые граждане не оспаривают. Если же имеет место спор с налоговым органом, то действует судебный порядок взыскания такой задолженности.

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