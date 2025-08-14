Российский ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Бенефициар и сын основателя одного из крупнейших российских ювелирных холдингов Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на собственные источники.

Как уточняет издание, Пак специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским сектором. Сделка затронула все юридические лица и товарные знаки холдинга Sokolov.

Отмечается, что Соколов выбрал инвестора с надежной репутацией, «заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту».

Артем Соколов получил бизнес от родителей в 2014 году. В прошлом году чистая прибыль холдинга увеличилась на 36% и достигла 6 млрд рублей.

12 августа стало известно, что один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». После новостей акции российской компании выросли на 6%

Ранее стало известно, где в России женщины тратят больше всего на украшения.