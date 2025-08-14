На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

«Ъ»: владелец Sokolov продал компанию частному инвестору
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Бенефициар и сын основателя одного из крупнейших российских ювелирных холдингов Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на собственные источники.

Как уточняет издание, Пак специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским сектором. Сделка затронула все юридические лица и товарные знаки холдинга Sokolov.

Отмечается, что Соколов выбрал инвестора с надежной репутацией, «заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту».

Артем Соколов получил бизнес от родителей в 2014 году. В прошлом году чистая прибыль холдинга увеличилась на 36% и достигла 6 млрд рублей.

12 августа стало известно, что один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». После новостей акции российской компании выросли на 6%

Ранее стало известно, где в России женщины тратят больше всего на украшения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами