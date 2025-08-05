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Финансист рассказал, что изменится для заемщиков с сентября

Мехтиев: с 1 сентября при выдаче кредитов будет действовать период охлаждения
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По словам финансиста, продолжительность периода охлаждения будет зависеть от суммы займа. Он не будет вводиться при кредите до 50 тыс. руб. В случае суммы займа от 50 тыс. до 200 тыс. руб. кредитор должен не выдавать средства 4 часа, а если сумма превышает 200 тыс. руб., то период охлаждения составит 48 часов.

Также с 1 сентября банки смогут перечислять средства только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Подобная мера касается в первую очередь онлайн-кредитования.

На прошлой неделе в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) рассказали, что с начала действия закона о самозапрете на кредиты подавляющее большинство россиян предпочли установить для себя полные ограничения. По данным аналитиков, сейчас статус самозапрета на кредиты установлен у 12,49 млн россиян.

Ранее омич попросил пожилую мать взять кредит и отдал мошенникам 1,5 млн руб.

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