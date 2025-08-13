На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нафтогаз» получит крупнейший в истории Украины кредит

«Нафтогаз» Украины получит кредит от ЕБРР на €500 млн на закупку газа
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

«Нафтогаз» Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение, по которому компания получит кредит в размере €500 млн на закупки газа. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

«Это крупнейший проект, который ЕБРР когда-либо подписывал на Украине и один из самых больших в истории банка в целом. Средства будут направлены на финансирование закупок природного газа», — говорится в сообщении.

Впервые кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза по программе UIF Hi-Bar, не требующей государственной гарантии Украины.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Нафтогаз этим новым кредитом — самым большим, который мы когда-либо подписывали на Украине. Наше финансирование поддерживает энергетическую безопасность Украины — ключевой приоритет наших инвестиций в стране — и поможет обеспечить украинцев теплом и энергией этой зимой и дальше», — сказал управляющий директор ЕБРР на Украине и Молдове Арвид Тюркнер.

28 июля глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Тестовая поставка газа будет осуществлена по маршруту через Болгарию и Румынию.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает закупку природного газа из Венгрии и Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами