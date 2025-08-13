«Нафтогаз» получит крупнейший в истории Украины кредит

«Нафтогаз» Украины получит кредит от ЕБРР на €500 млн на закупку газа

«Нафтогаз» Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение, по которому компания получит кредит в размере €500 млн на закупки газа. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

«Это крупнейший проект, который ЕБРР когда-либо подписывал на Украине и один из самых больших в истории банка в целом. Средства будут направлены на финансирование закупок природного газа», — говорится в сообщении.

Впервые кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза по программе UIF Hi-Bar, не требующей государственной гарантии Украины.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Нафтогаз этим новым кредитом — самым большим, который мы когда-либо подписывали на Украине. Наше финансирование поддерживает энергетическую безопасность Украины — ключевой приоритет наших инвестиций в стране — и поможет обеспечить украинцев теплом и энергией этой зимой и дальше», — сказал управляющий директор ЕБРР на Украине и Молдове Арвид Тюркнер.

28 июля глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Тестовая поставка газа будет осуществлена по маршруту через Болгарию и Румынию.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает закупку природного газа из Венгрии и Словакии.