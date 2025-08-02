Украина наращивает закупку природного газа из Венгрии и Словакии

Украина наращивает закупку природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

За июль текущего года украинский импорт из Венгрии вырос на 13% до 300 млн куб м, из Словакии — на 140% до 268 млн куб м. Источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод Турецкий поток, отмечает издание. Всего же импорт газа в июле увеличился на 54%.

За прошлый месяц Киев закупил в Словакии и Венгрии около 570 млн кубов газа, что составило почти 70% от общего импорта страны.

28 июля глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Тестовая поставка газа будет осуществлена по маршруту через Болгарию и Румынию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что поставки азербайджанского газа на Украину явно направлены на поддержку Киева.

Ранее Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности в Европе.