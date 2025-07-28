Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, «Нафтогаз» заключил первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine.

Тестовая поставка газа будет осуществлена по маршруту через Болгарию и Румынию. Корецкий уточнил, что это небольшой объем газа, но стратегически важный шаг, прокладывающий дорогу к долгосрочному сотрудничеству между двумя странами, а также пример диверсификации источников поставок.

В июне замглавы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с министром энергетики страны Парвизом Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Киева. В частности, замминистра ознакомил главу ведомства с ходом подготовки республики к следующему отопительному сезону. Также Киев обсуждал с Баку «сотрудничество в развитии энергетических рынков и обеспечении энергетической устойчивости Украины».

Ранее сенатор РФ объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину.