Экономист: четырехдневная рабочая неделя принесет больше вреда, чем пользы

Экономист Щербаков заявил о неготовности РФ к переходу на четырехдневку
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Россия сегодня пока не готова к масштабному переходу на четырёхдневную рабочую неделю – такое нововведение принесёт больше вреда, чем пользы, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. Такие вопросы можно обсуждать только при высокой и быстро растущей производительности труда, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«Четырехдневная рабочая неделя — это, скорее, деструктивно для нашей экономики, чем позитивно. Сегодня нельзя сказать, что мы уже производим такое количество продукции, что достигли предела, что нам больше и не нужно, что мы уже полностью удовлетворяем свои потребности и так далее. Это всё-таки далеко не так», --― заявил эксперт.

По его словам, сегодня важно работать над наращиванием объёмов производства, а в условиях сокращения рабочих дней это станет непосильной задачей. При таком подходе в сложившейся сегодня экономической ситуации это приведёт ещё и к тому, что работники просто потеряют часть зарплаты. Позитивные изменения формата четырёхдневки принесут только в случае, если качество и эффективность труда будут всё время расти ― тогда это хорошо скажется на здоровье и отдыхе россиян, заключил экономист.

До этого депутат Московской областной думы, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» также согласился, что сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства негативно скажется на экономике России. Многие отрасли, особенно промышленность и сельское хозяйство, требуют постоянного присутствия и контроля, и сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом, подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели.

