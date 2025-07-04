Депутат объяснил, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя

Сейчас у россиян 118 нерабочих дней в году, или 32,3%. При переходе на четырехдневную рабочую неделю их станет 146, то есть 40%, сообщил «Газете.Ru» депутат Московской областной думы, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. По его словам, сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства негативно скажется на экономике России.

«Эксперимент Польши с четырехдневной рабочей неделей вызывает интерес. Однако в России такой сценарий маловероятен. При переходе на четырехдневку количество рабочих дней у россиян сократится с 247 до 219 (60% против нынешних 67,7% сейчас). Многие отрасли, особенно промышленность и сельское хозяйство, требуют постоянного присутствия и контроля. Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», – подчеркнул Никитин.

Депутат предложил российским властям рассмотреть возможность поэтапного внедрения более гибких условий труда: сократить продолжительность рабочего дня до шести часов для отдельных категорий работников, ввести плавающий график начала рабочего времени и расширить возможности удаленной работы.

В Польше с 30 июня запущена пилотная программа перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее в России оценили переход на четырехдневную рабочую неделю.