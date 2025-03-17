В Госдуме оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели

Введение в России четырехдневной рабочей недели маловероятно в течение ближайших семи лет, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пока очень сложно себе представить четырехдневную рабочую неделю в текущих обстоятельствах. Логично, что все законодательства, в том числе трудовая сфера, гуманизируются, постепенно становятся более развернуты в сторону именно человека. Поэтому со временем это [четырехдневная рабочая неделя] все реально и возможно. Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства. Но [это возможно] пока не сейчас, объективно не в ближайшей перспективе. Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет», — отметила Бессараб.

По ее словам, впервые амбициозную задачу по изучению вопроса четырехдневной рабочей недели озвучил Дмитрий Медведев на столетии Международной организации труда в 2019 году. В период с 2012 по 2020 год Медведев занимал должность председателя правительства РФ. В январе 2020 года он был назначен заместителем председателя Совета безопасности России, эту должность он занимает и в настоящее время.

Ранее россияне назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели.