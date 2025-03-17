Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели

Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в РФ маловероятна еще семь лет
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Введение в России четырехдневной рабочей недели маловероятно в течение ближайших семи лет, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пока очень сложно себе представить четырехдневную рабочую неделю в текущих обстоятельствах. Логично, что все законодательства, в том числе трудовая сфера, гуманизируются, постепенно становятся более развернуты в сторону именно человека. Поэтому со временем это [четырехдневная рабочая неделя] все реально и возможно. Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства. Но [это возможно] пока не сейчас, объективно не в ближайшей перспективе. Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет», — отметила Бессараб.

По ее словам, впервые амбициозную задачу по изучению вопроса четырехдневной рабочей недели озвучил Дмитрий Медведев на столетии Международной организации труда в 2019 году. В период с 2012 по 2020 год Медведев занимал должность председателя правительства РФ. В январе 2020 года он был назначен заместителем председателя Совета безопасности России, эту должность он занимает и в настоящее время.

Ранее россияне назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами