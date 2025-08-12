На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай призывает компании не использовать чипы Nvidia H20

Bloomberg узнал о рекомендациях Китая не использовать чипы Nvidia H20
Global Look Press

Китайские власти призвали местные компании избегать использования процессоров Nvidia Corp. H20, особенно в государственных целях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, за последние несколько недель власти КНР разослали ряду компаний уведомления, в которых рекомендуют использовать менее современные полупроводники. Эти указания особенно строги в отношении использования чипов американской компании государственными предприятиями или частными компаниями для любых работ, связанных с государственными органами или национальной безопасностью.

При этом в письмах не говорится о прямом запрете на использование H2O. Отраслевые аналитики отмечают, что китайские компании по-прежнему заинтересованы в этих чипах, которые весьма эффективны в некоторых критически важных приложениях искусственного интеллекта.

До этого компании Nvidia и Advanced Micro Devices Inc. получили одобрение Вашингтона на возобновление продаж бюджетных ИИ-чипов в Китае (власти США запрещали продажу в Китай мощных чипов, используемых в области искусственного интеллекта) при условии, что они предоставят правительству США 15% от соответствующих доходов.

Ранее Китай потребовал от Трампа ослабить экспортные ограничения на чипы.

