В Турции предложили отказаться от шведского стола

Власти Турции обсуждают возможность замены формата «шведский стол» в отелях и ресторанах на фоне борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщает газета Sabah.

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад по этому вопросу, чтобы представить его главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В дальнейшем документ документ будет представлен профильным учреждениям.

Если инициатива достигнет парламента, то могут быть приняты несколько законодательных мер. Например, система «все включено» (all inclusive) в гостиницах может быть заменена форматом «а-ля карт» (à la carte), при которой посетитель заказывает столько еды, сколько сможет употребить.

По данным фонда по предотвращению расточительства, в Турции ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды.

