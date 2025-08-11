Хуснуллин высказался о ситуации с рыночной ипотекой в России

На данный момент доля рыночной ипотеки в России составляет 20%, а 80% приходится на льготную ипотеку. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

«Такого не было никогда за всю историю ипотеки. Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс», — заявил он.

По словам Хуснуллина, если бы российские власти не стали поддерживать льготные программы со стороны бюджета, то рынок бы рухнул, а Россия понесла бы «гигантские потери». Он подчеркнул, что на данный момент удалось удержать ситуацию.

Вице-премьер отметил, что охлаждать ипотеку начали с 1 июля прошлого года, еще до повышения Центробанком ключевой ставки. Он добавил, что изменения в денежно-кредитной политике отразились на застройщиках и это имело очень серьезное значение, поскольку фактически рыночная ипотека была отменена и были введены ограничения на льготное кредитование.

До этого газета «Известия» писала, что в России на 5-10% могут подняться цены на вторичное жилье. После снижения ключевой ставки Центробанком спрос на вторичную недвижимость вырос на 15–20%. Люди восприняли это как сигнал к росту цен на жилье.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньшие квартиры из-за подорожания ипотеки.