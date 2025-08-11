На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хуснуллин высказался о ситуации с рыночной ипотекой в России

Вице-премьер Хуснуллин: рыночная ипотека почти перестала существовать как класс
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

На данный момент доля рыночной ипотеки в России составляет 20%, а 80% приходится на льготную ипотеку. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

«Такого не было никогда за всю историю ипотеки. Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс», — заявил он.

По словам Хуснуллина, если бы российские власти не стали поддерживать льготные программы со стороны бюджета, то рынок бы рухнул, а Россия понесла бы «гигантские потери». Он подчеркнул, что на данный момент удалось удержать ситуацию.

Вице-премьер отметил, что охлаждать ипотеку начали с 1 июля прошлого года, еще до повышения Центробанком ключевой ставки. Он добавил, что изменения в денежно-кредитной политике отразились на застройщиках и это имело очень серьезное значение, поскольку фактически рыночная ипотека была отменена и были введены ограничения на льготное кредитование.

До этого газета «Известия» писала, что в России на 5-10% могут подняться цены на вторичное жилье. После снижения ключевой ставки Центробанком спрос на вторичную недвижимость вырос на 15–20%. Люди восприняли это как сигнал к росту цен на жилье.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньшие квартиры из-за подорожания ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами