В Центробанке объяснили причину роста спроса на наличные среди россиян

ЦБ: ограничения интернета в регионах привели к росту спроса на наличные в июле
Алексей Никольский/РИА Новости

Спрос на наличные деньги среди россиян в июле был выше значений прошлых лет. Об этом говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям ЦБ РФ за июль текущего года.

«Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн руб. (в июне: 0,2 трлн руб.)», — говорится в сообщении.

По данным финансового регулятора, отклонение может быть связано со стремлением граждан и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законе, касающихся мониторинга платежей, а также из-за временных отключений Интернета в ряде регионов страны.

В отчете говорится, что Центробанк понизил на 0,1 трлн рублей прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец 2025 года, до 1,1 — 1,9 трлн рублей. Специалисты прогнозируют, что потребность участников рынка в ликвидности продолжит увеличиваться по мере перехода к дефициту.

До этого заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, поскольку это приведет к разрушительным последствиям для финансовой системы и экономики страны.

Ранее в России резко увеличилось число попыток хищения средств граждан из банков.

