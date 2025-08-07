В России резко увеличилось число попыток хищения средств граждан из банков

Во втором квартале текущего года российские банки отразили 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций. Их было в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

По ее информации, кредитные организации смогли предотвратить хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей. При этом аферисты в апреле-июне осуществили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала.

Кроме того, в ЦБ отметили, что регулятор инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

До этого российские банки предложили способ борьбы с мошенниками через заморозку денег — на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве.

Ранее в Центробанке России предупредили граждан о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.