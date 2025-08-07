На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России резко увеличилось число попыток хищения средств граждан из банков

Российские банки во втором квартале отразили 38,7 млн попыток мошенничества
Global Look Press

Во втором квартале текущего года российские банки отразили 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций. Их было в 1,5 раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

По ее информации, кредитные организации смогли предотвратить хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей. При этом аферисты в апреле-июне осуществили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала.

Кроме того, в ЦБ отметили, что регулятор инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

До этого российские банки предложили способ борьбы с мошенниками через заморозку денег — на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве.

Ранее в Центробанке России предупредили граждан о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.

