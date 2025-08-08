В ЦБ напомнили о невозможности запрета на снятие наличных с депозитов

Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, поскольку это приведет к разрушительным последствиям для финансовой системы и экономики страны. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

«Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял», — заявил он.

ТАСС пишет, что в ряде Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы заморозке вкладов, хотя в ЦБ не раз отмечали, что подобные идеи абсурдны, поскольку это является грубейшим нарушением права граждан и компаний.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в настоящее время примерно треть имеющихся накоплений целесообразно разместить на вклад со сроком три года или выше. В этом случае при среднем размере вклада получится заработать 110 тыс. рублей в виде процентов.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Как решение ЦБ повлияет на доходность депозитов — в материале «Газеты.Ru».

