На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ напомнили о невозможности запрета на снятие наличных с депозитов

Зампред ЦБ Заботкин: запрет на снятие наличных с депозитов в России невозможен
true
true
true
close
SabOlga/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен, поскольку это приведет к разрушительным последствиям для финансовой системы и экономики страны. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

«Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял», — заявил он.

ТАСС пишет, что в ряде Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы заморозке вкладов, хотя в ЦБ не раз отмечали, что подобные идеи абсурдны, поскольку это является грубейшим нарушением права граждан и компаний.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в настоящее время примерно треть имеющихся накоплений целесообразно разместить на вклад со сроком три года или выше. В этом случае при среднем размере вклада получится заработать 110 тыс. рублей в виде процентов.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Как решение ЦБ повлияет на доходность депозитов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали, почему крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами