Стало известно о планах Евросоюза сократить помощь Украине

Европейский союз (ЕС) урежет четвертый в этом году транш помощи Украине почти на два миллиарда евро. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, сообщает «Европейская правда».

«В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы €4,5 млрд», — сказал он.

Однако, по его словам, ЕК оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере €3,05 млрд в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

Отмечается, что Киев не провел три реформы, касающиеся децентрализации, закона о реформе Нацагентства по розыску и управлению активами и отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Мерсье также добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня.

Накануне сообщалось, что на Украине противники президента Владимира Зеленского реализуют трехэтапную стратегию его свержения с опорой на начавшиеся в разных регионах страны протесты, пишет издание «Страна.ua».

Поводом для них стал крупный скандал, не оставшийся незамеченным на Западе: глава государства переподчинил себе ранее бывшие независимыми Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы украинских городов уже не первый день выходят протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского. Подробнее о происходящем на Украине — в материале «Газеты.Ru».

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