В «Газпроме» объяснили отзыв лицензии у «Молдовагаза»

Лишение АО «Молдовагаз» лицензии на поставку газа является завершающей стадией разрушения молдавской стороной бизнеса этой группы. Об этом сообщили в «Газпроме», передает ТАСС.

В публикации говорится, что правительство Молдавии таким образом лишает «Газпром» принадлежащего ему объекта инвестиций. Представители организации подчеркнули, что российская корпорация продолжит защиту своих законных прав и интересов в Молдавии всеми возможными способами.

4 августа национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии отозвало у предприятия «Молдовагаз» лицензию на поставки газа в республику.

По информации журналистов, решение об отзыве лицензии связано с невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.

Уточнялось, что права на поставки газа в Молдавию будут переданы государственной компании «Энергоком». Ожидается, что вопрос смены поставщика будет решен к 1 сентября 2025 года.

Ранее оппозиция в Молдавии обвинила власти в рейдерском захвате энергетического сектора.