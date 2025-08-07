На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Газпроме» объяснили отзыв лицензии у «Молдовагаза»

«Газпром» назвал лишение лицензии «Молдовагаза» завершением разрушения бизнеса
true
true
true
close
Reuters

Лишение АО «Молдовагаз» лицензии на поставку газа является завершающей стадией разрушения молдавской стороной бизнеса этой группы. Об этом сообщили в «Газпроме», передает ТАСС.

В публикации говорится, что правительство Молдавии таким образом лишает «Газпром» принадлежащего ему объекта инвестиций. Представители организации подчеркнули, что российская корпорация продолжит защиту своих законных прав и интересов в Молдавии всеми возможными способами.

4 августа национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии отозвало у предприятия «Молдовагаз» лицензию на поставки газа в республику.

По информации журналистов, решение об отзыве лицензии связано с невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.

Уточнялось, что права на поставки газа в Молдавию будут переданы государственной компании «Энергоком». Ожидается, что вопрос смены поставщика будет решен к 1 сентября 2025 года.

Ранее оппозиция в Молдавии обвинила власти в рейдерском захвате энергетического сектора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами