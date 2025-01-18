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В конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год

Конгресс: госдолг США в 2035 году может превысить $52 трлн
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Reuters

Дефицит федерального бюджета США составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн, к 2035 году он может повыситься до $2,7 трлн, то есть сумма государственного долга увеличится с $36 трлн (по состоянию на ноябрь 2024 года) до $52 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада бюджетного управления конгресса США.

В текущем году дефицит федерального бюджета составляет 6,2% от ВВП, а к 2027 году ожидается его сокращение до 5,2%, поскольку доходы растут быстрее, чем расходы. В последующие годы расходы будут расти быстрее, чем доходы. По данным управления, в 2035 году скорректированный дефицит составит 6,1% от ВВП.

Предполагается, что американский госдолг в 2035 году увеличится до 118% от ВВП и продолжит расти. Причиной этому названо то, что увеличение обязательных расходов и выплат процентов превысит рост доходов.

В управлении отметили, что все эти данные окажутся достоверными, если законы, касающиеся налогов и расходов, останутся без сильных изменений.

Ранее в США анонсировали чрезвычайные меры против дефолта.

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