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В Сбере прокомментировали поручение по использованию средств ФНБ для строительства ВСМ

Ведяхин: цель — оптимизировать финансовые расходы в рамках проекта ВСМ
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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

Банки, через которые предоставляются средства ФНБ в проект ВСМ, ожидают разъяснений по тому, при каких условиях и на какие цели внутри проекта их можно использовать уже сейчас. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что требования к использованию средств ФНБ жестче, чем к использованию других источников средств, при этом данные средства предоставлены на льготных условиях, затраты на их обслуживание существенно дешевле, чем по обычным кредитам банков и займам НПФ.

«Мы предполагаем, что правительство РФ разъяснит банкам, через которые предоставляются средства ФНБ в проект, при каких условиях и на какие цели внутри проекта их можно использовать уже сейчас, когда еще не полностью готова проектная документация на все этапы. Цель — оптимизировать финансовые расходы в рамках проекта ВСМ», — подчеркнул Ведяхин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.

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