Россиянам рассказали, что нужно для идеального похода в лес

Кажется, что если есть палатка и еда — можно отправляться в лес, но настоящие трудности начинаются, когда вдруг не получается развести костер после дождя или привычная посуда моментально обрастает нагаром. Многие забывают взять сухие салфетки, пропитанные парафином — с их помощью можно разжечь огонь, даже если дрова влажные и вокруг слякоть, сказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

«Еще один неожиданный помощник — обычная зубная нить, которая в походе превращается в прочный шнур для ремонта снаряжения, фиксации палатки или даже для ловли рыбы. Некоторые вещи лучше не брать с собой в поход: например, портативные колонки могут привлечь диких животных, стеклянная тара тяжелая и может разбиться, джинсы натирают и долго сохнут, а газовые баллоны неизвестных брендов могут стать причиной аварии», — отметила Чихринова.

Из предметов, которые удивят новичка, эксперт отметила медную губку для мытья посуды — ей можно легко очистить даже закопченную кружку без использования химии и заодно обеззаразить ее. Не менее универсален и простой косметический карандаш для глаз: он пишет на любых поверхностях, не боится воды и поможет оставить записку или сделать метку на карте даже под дождем. А чтобы специи, батарейки или соль не рассыпались по рюкзаку, опытные туристы всегда берут пустые баночки из-под таблеток: они герметичные и легкие, сказала Чихринова.

Для перекуса она рекомендовала взять грильяж в вакуумной упаковке — он не тает, не крошится, калорийнее шоколада и отлично хранится в любых условиях. Из посуды самый удобный, по мнению эксперта, вариант — силиконовый складной стакан, который весит всего 30 граммов, не бьется и выдерживает даже кипяток. А вот большой полиэтиленовый мешок для мусора объемом 120 литров пригодится не только для отходов: его можно использовать как дождевик, подстилку или чехол для рюкзака при переправе через реку.

Эксперт добавила, что не стоит забывать о складной пиле по металлу — она гораздо легче топора, зато легко справится с ветками, поможет заточить нож и даже заменит отвертку в полевых условиях. А чтобы избежать мозолей, нужно захватить спрей от потливости ног — простая мера, но именно она часто спасает поход от полного провала.

Чихринова рассказала, что правильная укладка рюкзака начинается с правила трех зон. Внизу — мягкие вещи вроде спальника и одежды, в середине — самое тяжелое (еда, вода, плитка), а сверху то, что может срочно понадобиться: аптечка, дождевик или перекус. На поясе обязательно должны быть затянуты ремни, чтобы нагрузка ложилась не на плечи, а на бедра. Если задача — уложиться в компактный рюкзак, стоит заменить банки на zip-пакеты и выбирать гибриды вроде складной вилки-ложки-ножа.

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