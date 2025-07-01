Россиян предупредили о штрафах за сбор лесных ягод

Россияне за сбор лесных ягод могут нарваться на штраф. Наказание предусмотрено за сбор краснокнижных плодов или в том случае, если «тихая охота» ведётся на территории заповедника, предупредил в беседе с RT общественный деятель Дмитрий Бондарь.

За сбор краснокнижных ягод штраф составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а если запасы пополняются за счёт растений из заповедника, то за это грозит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Под охраной находятся как растения из региональной, так и из федеральной Красной книги. Причём нормы могут отличаться в различных субъектах – так, где-то запрещён сбор брусники и черники, где-то – морошки.

Бондарь посоветовал россиянам перед походом в лес уточнять, какие ограничения по сбору ягод введены в конкретном регионе в этом сезоне.

«Старайтесь избегать сбора незнакомых растений — вдруг они окажутся под охраной закона, — добавил специалист. — И главное — помните, что заповедники и национальные парки созданы для сохранения природы. Поэтому лучше полюбоваться ягодами там, а не собирать их».

При сомнениях лучше посоветоваться со специалистами местного лесничества или управления природных ресурсов, заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что сбор ягод, внесённых в Красную книгу Российской Федерации, наказывается лишением свободы сроком до четырёх лет. В их число входят, например, костяника и княженика, которые легко можно спутать с малиной.

Ранее россиянам напомнили о штрафах до миллиона рублей за сбор некоторых грибов.