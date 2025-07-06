Орешкин заявил, что Запад зависит от БРИКС, а не наоборот

Развитые экономики Запада гораздо больше зависят от БРИКС, чем члены объединения — от них, высказал мнение на бизнес-форуме ассоциации в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, разворачивающаяся торговая война все нагляднее это показывает.

«Сегодня очевидно, кто от кого действительно зависит и кто больше теряет от санкций. В более широком контексте ответ тот же: ЕС и США в значительной степени зависят от стран БРИКС и их партнеров», — сказал Орешкин.

Он добавил, что потребители на Западе зависят от продукции стран объединения, а их финансы — от сбережений членов БРИКС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Путин заявил, что на Западе «скоро сами сдохнут».