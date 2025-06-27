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Путин заявил, что на Западе «скоро сами сдохнут», мечтая похоронить Россию

Путин: Запад все время хоронит Россию, но сами скоро сдохнут там

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции о результатах саммита ЕАЭС в Минске высказался о попытках Запада «похоронить» экономику России, отметив, что там «сами скоро сдохнут, а нас хоронят». Словам президента приводит пресс-служба Кремля.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что в России рост экономики составил 4,3% в прошлом году. При этом Путин отметил, что в этом году показатели станут скромнее с целью борьбы с инфляцией.

26 июня Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

Также он упомянул БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН и Африканский союз среди объединений, с которыми у ЕАЭС развиваются связи.

До этого российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, говоря об убийстве российской экономики конфликтом на Украине, процитировал писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Ранее Путин рассказал, беспокоит ли его угроза третьей мировой войны.

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