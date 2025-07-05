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Аналитик предрек постепенное ослабление рубля

Аналитик Александров заявил, что рубль ждет постепенная девальвация
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в беседе с агентством «Прайм» плавное ослабление рубля на фоне сохранения текущих бюджетных механизмов.

При этом он исключил резкие колебания в ближайшей перспективе. Александров пояснил, что продажи валюты ЦБ и Минфином в рамках бюджетного правила пока сдерживают девальвацию. Однако приостановка этих операций с заменой на эмиссию ОФЗ и ослабление курса могут стать оптимальным решением для сохранения ликвидных активов. Это спровоцирует ускорение падения рубля, аналогичное прошлым кризисам.

Эксперт отметил ключевое отличие от прежних периодов: отсутствие спекулятивного давления из-за снижения нефтяных цен. Раньше падение нефти вызывало отток капитала и игры против рубля, компенсируемые валютными интервенциями. Сейчас фактор не работает.

Базовый сценарий предполагает курс 78–81 рубль за доллар, 92,5–95 за евро и 10,9–11,25 за юань. Показатели учитывают риски изменения бюджетной стратегии.

Ранее рубль назвали самой подорожавшей валютой в мире.

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