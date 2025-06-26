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На Wildberries появился раздел с оригинальными товарами известных брендов

Wildberries запустил раздел «Бренды» с премиальными товарами
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Shutterstock

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила раздел «Бренды» с оригинальными товарами от известных производителей, сообщает пресс-служба компании.

Обновление стало ребрендингом раздела «Тренд» и уже доступно некоторым пользователям мобильного приложения на базе Android в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Армении.

В новом разделе собраны премиальные товары, международные и локальные марки, а также продукция мультибрендовых магазинов. Все товары в новом разделе отмечены меткой «Оригинал».

Самые популярные товары в новом разделе – одежда, обувь, электроника, товары для дома, косметика и спортивный инвентарь.

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