На Wildberries появился раздел с оригинальными товарами известных брендов

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила раздел «Бренды» с оригинальными товарами от известных производителей, сообщает пресс-служба компании.

Обновление стало ребрендингом раздела «Тренд» и уже доступно некоторым пользователям мобильного приложения на базе Android в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Армении.

В новом разделе собраны премиальные товары, международные и локальные марки, а также продукция мультибрендовых магазинов. Все товары в новом разделе отмечены меткой «Оригинал».

Самые популярные товары в новом разделе – одежда, обувь, электроника, товары для дома, косметика и спортивный инвентарь.