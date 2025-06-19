Россиянам рассказали, в каком случае банк может изменить ставку по кредиту

В отдельных случаях банк может повысить ставку по кредиту, однако эти условия должны быть прописаны в договоре, заключенном на момент его оформления. Если речь идет о кредитном займе с переменной или плавающей ставкой, то финансовая организация может подстраиваться под рыночные условия и решения Центробанка по ключевой ставке, рассказала RT руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Отметим, что снижение ставок на рефинансирование кредитов поможет россиянам сэкономить до 73,7% на переплате по ипотеке, которую они взяли во время рекордно высоких ставок – об этом газете «Известия» рассказали в федеральной компании «Этажи». Так, после заседания ЦБ, ставки на рефинансирование ранее оформленных ипотек снизились с 26,5 до 24,5%.

Что касается обычного кредитования, то на повышение ставки банк может пойти также в случае, если клиент не выполняет условия договора и не вносит платежи своевременно – это будет действовать как санкционная мера.

«Важно внимательно читать договор и следить за условиями, которые могут влиять на вашу процентную ставку, — подчеркнула специалист. — Если у вас есть вопросы по конкретному кредиту, лучше всего обратиться непосредственно в ваш банк для получения разъяснений».

Россиянам, столкнувшимся с тем, что банк в одностороннем порядке повысил ставку по кредиту, Вяльшина посоветовала изучить договор, чтобы найти основание для такого решения. Если он предусматривает такой вариант и действие банка является законным, то кредит придется выплачивать по измененным условиям. А если повышение ставки произошло из-за нарушения договора, то можно заплатить долг по займу и обратиться в банк с просьбой вернуть прежние условия. По словам эксперта, часто финансовые организации соглашаются пойти навстречу клиентам.

«Если повышение было незаконным, можно обращаться с жалобой в Центральный банк, Роспотребнадзор и службу финансового уполномоченного», — заключила Вяльшина.

Напомним, сообщалось, что в ближайшее время большинство банков в РФ планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке. Так, Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 2-3,5 процентного пункта, а по кредитам — на 2 п.п. Во второй половине июня ВТБ также уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2 п.п. «Дом.РФ» уже снизил ставки по ипотеке и в ближайшее время снизит ставки по другим потребительским кредитам примерно на 2 п.п.

Ранее экономист раскрыл последствия снижения ключевой ставки.