В России подешевеют кредиты

Большинство банков в РФ планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 2-3,5%, а по кредитам — на 2%. Во второй половине июня ВТБ также уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2%. «Дом.РФ» уже снизил ставки по ипотеке и в ближайшее время снизит ставки по другим потребительским кредитам примерно на 2%.

При этом «Абсолют банк», «Новиком банк» и «МТС банк» пока анализируют рынок для принятия решений о возможном снижении ставок, а «Ренессанс банк» пока не планирует снижать ставки по кредитам.

6 июня Центробанк РФ впервые за три года снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это решение позитивным сигналом бизнесу.

До этого председательница Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может снизить прогноз по инфляции на 2025 год с 7-8%.

Ранее центробанк объяснил, почему нельзя напечатать денег для оплаты льгот.