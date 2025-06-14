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В России подешевеют кредиты

РИА Новости: большинство банков в РФ планируют снизить ставки по кредитам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Большинство банков в РФ планируют снизить ставки по кредитам и ипотеке. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке на 2-3,5%, а по кредитам — на 2%. Во второй половине июня ВТБ также уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5-2%. «Дом.РФ» уже снизил ставки по ипотеке и в ближайшее время снизит ставки по другим потребительским кредитам примерно на 2%.

При этом «Абсолют банк», «Новиком банк» и «МТС банк» пока анализируют рынок для принятия решений о возможном снижении ставок, а «Ренессанс банк» пока не планирует снижать ставки по кредитам.

6 июня Центробанк РФ впервые за три года снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это решение позитивным сигналом бизнесу.

До этого председательница Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может снизить прогноз по инфляции на 2025 год с 7-8%.

Ранее центробанк объяснил, почему нельзя напечатать денег для оплаты льгот.

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