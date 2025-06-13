Названа возможная причина пожара в Подмосковье, в котором погибли 5 детей

Следователи и криминалисты завершили осмотр места трагического возгорания в поселке Куровское Подмосковья, в результате которого погибли пять детей. Как сообщает пресс-служба главного управления СК России по Московской области, предварительные данные указывают на то, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Эксперты считают, что возгорание могло произойти из-за перегрузки электросетей от подключенных бытовых приборов. Точная причина возникновения пожара и его очаг будут определены по результатам экспертизы. Дополнительно устанавливаются все обстоятельства данного инцидента.

В ночь на 13 июня в поселке Куровское, расположенном в Орехово-Зуевском округе Подмосковья, произошел пожар в частном жилом доме. Еще до прибытия пожарных на место инцидента была госпитализирована женщина, пострадавшая от огня. В процессе ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли в здании тела несовершеннолетних: двух подростков 11 и 17 лет, а также детей в возрасте одного месяца, года и девяти лет.

Ранее в Сахалинской области из загоревшегося многоэтажного дома спасли несколько десятков человек.