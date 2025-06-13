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В Подмосковье в результате пожара погибли пять детей

МЧС РФ: пять детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Куровском
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МЧС Московской области

Пять детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в поселке Куровское в Орехово-Зуевском городском округе.

«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела детей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что во время пожара погибли два подростка в возрасте 11 и 17 лет. Также не удалось спасти месячного, годовалого и девятилетнего детей.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на площади 72 квадратных метра. Сейчас на месте происшествия продолжают работать 16 огнеборцев и четыре единицы техники, а также дознаватели МЧС РФ.

12 июня в подмосковном городе Красногорске произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь возник в магазине на первом этаже и распространился на площади 80 квадратных метров.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, спасатели эвакуировали из здания 50 человек — 15 детей и 35 взрослых. После этого они приступили к ликвидации возгорания.

Ранее в Сахалинской области из загоревшегося многоэтажного дома спасли несколько десятков человек.

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