Десятки человек спасли из горящего дома в Александровске-Сахалинском

МЧС: из горящего дома в Сахалинской области эвакуировали 35 человек

Из горящего дома в Александровске-Сахалинском эвакуировали 35 человек, пять — при помощи спас-устройств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Сахалинской области в Telegram-канале.

Информация о возгорании крыши в четырехэтажном доме на улице Красноармейской поступила в 16:49 по местному времени (08:49 мск). Первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах возгорания ничего не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают 19 спасателей и четыре единицы техники.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту возгорания в жилом доме. Специалистам надзорного ведомства предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за противопожарную безопасность в здании. На место происшествия также прибыл исполняющий обязанности Александровск-Сахалинского прокурора Валерий Ожог.

Жильцов загоревшегося дома отправят в пункты временного размещения.

Ранее на юге Москвы загорелся жилой дом.