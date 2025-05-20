Росфинмониторинг хочет получить доступ к данным системы «Мир»

Росфинмониторинг хочет получить данные системы «Мир» для борьбы с мошенничеством

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, по которому она сможет получать доступ к данным системы «Мир». Об этом пишет ТАСС.

Полученные данные упростят борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для этого будут внесены изменения в статью Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправки позволят Росфинмониторингу получить информацию о переводе средств между счетами через систему быстрых платежей.

До этого сообщалось, что Росфинмониторинг планирует начать полноценное подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций с обычными деньгами и криптовалютой, до конца текущего года. На данный момент идет финальная стадия согласования проекта с Банком России и кредитными организациями.

«Прозрачный блокчейн» был разработан по инициативе Росфинмониторинга и начал работать в 2021 году.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени Росфинмониторинга.