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Европа в апреле установила рекорд по импорту сжиженного газа

Европа в апреле импортировала рекордный объем СПГ за все время наблюдений
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Issei Kato/Reuters

Европа установила абсолютный рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным организации, в апреле потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, превысив мартовские показатели на 1%. Кроме того, результат этого года на 20% больше показателей апреля 2024 года.

Этот показатель стал самым высоким за все время наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в марте текущего года (12,7 млрд куб. м).

В середине апреля сообщалось, что США обогнали Россию в объемах поставок сжиженного природного газа в Европу в первом квартале 2025 года — 18 млрд куб. м против 10 млрд куб. м. Импорт этого топлива из РФ составил всего 8 млн тонн, что стало минимальным показателем с 2021 года.

Тем временем Reuters выяснило, что ЕС решил пока не запрещать импорт российского СПГ. По словам журналистов, европейские власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в торговых переговорах с США.

Ранее стало известно о максимальных за три года закачках газа в хранилища Европы.

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