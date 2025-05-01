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«Бутербродекс» в начале апреля вырос до 157,1 пункта

Индекс кофе с бутербродом в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта
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Depositphotos

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта — до 157,1 пункта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Уточняется, что в список расчета вошли: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

«С 1 по 15 апреля средний чек вырос по огурцам (на 1,1%, до 182 рублей), кофе (на 0,9%, до 226 рублей), сыру (на 0,8%, до 238 рублей), сливочному маслу (на 0,4%, до 243 рублей)», — говорится в материале.

Отмечается, что из продуктов в списке подешевела только ветчина на 0,8%, до 259 рублей. Стоимость батона, как пишет агентство, не изменилась (48 рублей). То же самое с сахаром (71 рубль).

В конце апреля стало известно, что с 2020 года капучино в России подорожало примерно на 60%. Это самый популярный кофе у россиян. Таким образом, средняя стоимость напитка достигла 187 рублей. Эспрессо в текущем году стоит около 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Стоимость американо составляет 133 рубля, этот напиток прибавил в цене 52% за пять лет. Латте подорожал на +54%, и сейчас стоит в среднем 197 рублей за чашку.

25 апреля сообщалось, что в первом квартале 2025 года спрос на кофе увеличился на 11%, несмотря на рост цен на кофейные зерна. Неурожай в Бразилии и Вьетнаме продолжает влиять на рост цен на необжаренные кофейные зерна.

Ранее был назван самый опасный кофе для сердца.

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