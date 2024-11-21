Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый опасный кофе для сердца

Ученый Лялина: людям с сердечными проблемами лучше пить кофе с молоком

close
Freepik.com

Опасность кофе для сердца напрямую зависит от содержания в нем кофеина, а также объема порции и частоты употребления. Кофеин — это природный стимулятор центральной нервной системы, он блокирует рецепторы аденозина, вызывающего сонливость, что приводит к временной бодрости, повышенной концентрации внимания и улучшению настроения. Вместе с тем кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызвать временное повышение артериального давления. У чувствительных людей или при высоком потреблении это может привести к тахикардии или аритмии, рассказала «Газете.Ru» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Содержание кофеина зависит и от сорта кофе. При этом арабика обычно содержит меньше кофеина, чем робуста, поэтому оказывает менее выраженное стимулирующее действие. На наших прилавках этот сорт кофе встречается чаще», — объяснила она.

Эспрессо содержит высокую концентрацию кофеина в небольшом объеме, что увеличивает нагрузку на сердце, особенно при употреблении в больших количествах.
Лунго — более длинный вариант эспрессо, где воды больше, чем в стандартном эспрессо, но кофеин может остаться на высоком уровне. Таким образом, эффект может быть менее выраженным, чем у чистого эспрессо, но зависит от порции.

Американо — эспрессо с добавлением воды, что снижает концентрацию кофеина, однако объем этого напитка, как правило, больше. В итоге чашка американо может содержать сопоставимое со стандартным эспрессо количество кофеина и оказывать умеренное влияние на сердце.

Флет уайт и капучино — это кофе с молоком, куда, помимо эспрессо, добавляется молоко. Оно немного смягчает влияние кофеина и замедляет его всасывание, что позволяет снизить резкое влияние на сердце.

«Таким образом, людям с сердечными проблемами лучше ограничивать потребление кофеина в целом или отдавать предпочтение видам кофе с молоком, а также следить за количеством выпитого кофе, оно должно быть не больше двух кружек в день», — резюмировала она.

Ранее были названы продукты, усиливающие чувствительность зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами