Популярный у россиян кофе подорожал почти на 60%

С 2020 года капучино в России подорожало примерно на 60%. Это самый популярный кофе у россиян, пишет RTVI в Telegram-канале.

Так, капучино подорожало на 57%, пишет канал. Таким образом, средняя стоимость напитка достигла 187 рублей. Эспрессо в текущем году стоит около 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Стоимость американо составляет 133 рубля, этот напиток прибавил в цене 52% за пять лет. Латте подорожал на +54%, и сейчас стоит в среднем 197 рублей за чашку.

По данным RTVI, в столице кофе дороже.

«Капучино в Москве стоит 214 рублей (+62 % к 2020); латте — 225 рублей (+53 %). В Санкт-Петербурге цены ниже, но темпы роста сопоставимы: капучино — 182 рубля (+50 %), латте — 195 рублей (+48 %)», — говорится в сообщении.

25 апреля сообщалось, что в первом квартале 2025 года спрос на кофе увеличился на 11%, несмотря на рост цен на кофейные зерна. Неурожай в Бразилии и Вьетнаме продолжает влиять на рост цен на необжаренные кофейные зерна. За первый квартал 2025 года цена за фунт кофейных зерен сорта арабика выросла на $4 — за весь 2024 год цена выросла в диапазоне $2-4. В данный момент крупные сети пытаются сдерживать рост цен при помощи оптовых закупок.

Ранее был назван самый опасный кофе для сердца.